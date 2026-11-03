Italia, Rumanía y Portugal registraron nuevos ciberataques a supermercados

Una nueva serie de ciberataques se registraron en las últimas horas en Europa, afectando a supermercados en Italia, Rumanía y Portugal, donde hackers aumentaron las temperaturas de los sistemas de refrigeración hasta 50 grados, generando pérdidas de alimentos.

El Gobierno de Italia confirmó este martes un ciberataque a los refrigeradores de algunos supermercados del país, pero precisó que el impacto ha sido "muy limitado" y que se debe a que estas neveras aún contaban con sistemas de seguridad obsoletos.

La confirmación llegó tras una reunión en el Palacio Chigi de Roma, sede del Ejecutivo, entre el subsecretario de la presidencia del Gobierno, Alfredo Mantovano, y los responsables de la Agencia para la Ciberseguridad Nacional y de los servicios de Inteligencia.

Italia también se vio afectada un día antes por la oleada de ciberataques contra los sistemas de refrigeración de supermercados y de otros comercios que involucró a al menos otros cinco países de Europa: Bélgica, Suecia, Luxemburgo, Irlanda y Países Bajos.

Sin embargo, en Italia la entidad del ataque "es por el momento muy limitada", según un comunicado del Gobierno.

"Se han visto afectadas pocas unidades comerciales, frente a los miles que existen en todo el territorio nacional", se lee en la nota.

Los supermercados atacados, subraya el Gobierno de Giorgia Meloni, "siguen contando, en su mayoría, con sistemas de seguridad obsoletos con interfaces directamente expuestas a internet y deficiencias en los mecanismos de autenticación".

Por el contrario, la mayor parte de la cadena de distribución, de tiendas, dispone de sistemas de protección actualizados "capaces de rechazar intrusiones maliciosas", concluye el comunicado.

Este ciberataque, que se produce tres semanas después de un caso similar en Francia, ha logrado aumentar la temperatura de los frigoríficos de las tiendas en hasta 50 grados en equipos de tiendas suecas, causando retiradas y pérdidas de productos.

En Italia este ataque afectó a una veintena de supermercados de la isla de Sicilia (sur), en ciudades como Catania o su capital, Palermo, y en tiendas de grupos como la cadena Coop o el Grupo Radenza, según informan los medios locales.

La Agencia Nacional de Ciberseguridad italiana también recibió la notificación de un incidente en una tienda de la región de Toscana (centro) y otro ataque contra una productora de congelados de Emilia-Romaña (norte).

La Policía Postal investiga el origen y el alcance de los ataques, así como su posible relación con incidentes similares registrados en otros países europeos.

Rumanía investiga ciberataque

La Dirección Nacional de Ciberseguridad de Rumanía (DNSC) está investigando como un posible ciberataque los aumentos de temperatura registrados en seis supermercados de una misma cadena similares a los producidos en otros cinco países europeos, según ha señalado esa agencia estatal.

Dan Cîmpean, director de la DNSC, ha indicado que su agencia ha recibido información sobre un posible ataque a los controladores que gestionaban los refrigeradores, que eran accesibles directamente desde internet y usaban un software bastante antiguo, informa el diario Libertatea.

Ese incidente se produjo en la misma noche en la que supermercados de Bélgica, Luxemburgo, Suecia, Irlanda y Países Bajos sufrieron ataques informáticos que elevaron las temperaturas o activaron el modo descongelación de las neveras de las tiendas.

Entre las cadenas afectadas se cuenta Delhaize, que posee también tiendas en Rumanía bajo la marca Mega Image, aunque las autoridades rumanas no han desvelado el nombre de los supermercados afectados en este país.

Siete supermercados afectado en Portugal

Siete supermercados de la cadena Intermarché en Portugal sufrieron un ataque informático que afectó a sus sistemas de refrigeración y ocasionó pérdidas de productos en tres establecimientos, según informaciones difundidas por la empresa y la patronal de distribución.

El Grupo Mosqueteiros, al que pertenece la cadena, confirmó en un comunicado remitido este lunes a la televisión pública RTP que el ataque habría tenido como objetivo un proveedor externo encargado de gestionar los sistemas de refrigeración.

La compañía explicó que activó medidas con los responsables del mantenimiento de los equipos para reducir el impacto y restablecer su funcionamiento. Asimismo, aseguró que el suministro no resultó afectado y que estaban garantizadas las condiciones de higiene y seguridad alimentaria.

En tanto, Ciudadanos por la Ciberseguridad (CpC) reclamó este martes que se hagan auditorías urgentes de los sistemas de refrigeración de grandes distribuidores portugueses.

Esta iniciativa cívica aseguró que una búsqueda realizada en octubre mediante la plataforma Shodan había detectado decenas de instalaciones, incluidas las de Intermarché, con sistemas de frío expuestos en internet sin las debidas salvaguardas.

Por su parte, la Asociación Portuguesa de Empresas de Distribución (APED) indicó que tres de los siete establecimientos afectados el lunes registraron pérdidas de productos. Las tiendas permanecían abiertas y no se divulgaron sus ubicaciones ni una valoración económica de los daños.