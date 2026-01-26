Gobierno sueco propuso bajar a 13 años la edad de responsabilidad penal en delitos graves

El Gobierno sueco anunció este lunes que propondrá un proyecto de ley para reducir la edad de responsabilidad penal a 13 años en casos de delitos graves -castigados con al menos cuatro años de prisión-, como asesinato o violación.

La medida fue presentada en Estocolmo por el ministro de Justicia, Gunnar Strömmer, quien quien explicó: "Estamos en una situación de urgencia, y las medidas que implementamos deben reflejar esa seriedad".

El año pasado, 52 menores con menos de 15 años estuvieron involucrados en investigaciones judiciales por asesinato o intento de asesinato.

De acuerdo con la propuesta gubernamental, la nueva ley entraría en vigor el 3 de julio y se mantendría por cinco años, tras los cuales se revisará su efectividad. "El objetivo es que en cinco años hayamos avanzado lo suficiente en prevención del crimen como para decidir si mantenemos el límite en 13 años o volvemos a 15", explicó Strömmer.

La reducción de la edad de responsabilidad penal se da en un contexto de creciente violencia entre bandas criminales en Suecia, donde los menores participan cada vez más en ajustes de cuentas y crímenes graves

Según la propuesta, los menores hallados culpables recibirán penas reducidas en comparación con los adultos: un adolescente de 13 años cumpliría solo una décima parte de la sentencia, y uno de 14, una quinta parte. Por ejemplo, en un caso de asesinato, esto significaría entre uno y dos años para los de 13, y entre tres y cuatro años para los de 14.

Aun así, los tribunales podrían optar por medidas alternativas al encarcelamiento. Actualmente, los menores que cometen delitos graves son entregados a los servicios sociales, que pueden decidir si alojarlos con familias de acogida, en centros tutelados o devolverlos también a sus propias familias.