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Tópicos: Mundo | Europa | Suiza

Suiza bloqueó exportación de armamento a EE.UU. por guerra con Irán

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La medida responde al principio de neutralidad, que prohíbe exportar armamento a países en conflicto, como Israel e Irán.

Aunque se frenan nuevas autorizaciones, los envíos en curso no militares seguirán bajo revisión.

Suiza bloqueó exportación de armamento a EE.UU. por guerra con Irán
 EFE

En 2024, Estados Unidos fue el segundo mayor comprador de armamento suizo, principalmente municiones y componentes para aviones de combate.

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El Gobierno de Suiza confirmó que no autorizará exportaciones de material de guerra a Estados Unidos debido a su participación en la guerra con Irán, en línea con su política de neutralidad.

La misma normativa impide exportaciones a Israel e Irán, aunque en estos casos ya existían restricciones previas, incluyendo un embargo vigente contra Teherán.

Desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, el país europeo no ha aprobado nuevas solicitudes de exportación hacia Estados Unidos, decisión que fue ratificada por el Consejo Federal.

No obstante, las autorizaciones ya en curso seguirán vigentes siempre que los bienes no tengan fines militares, aunque serán revisadas periódicamente por un grupo de expertos de los ministerios de Economía, Relaciones Exteriores y Defensa.

Este mismo comité también evaluará exportaciones de bienes de doble uso hacia Irán, mientras que las restricciones hacia Israel se mantendrán sin cambios.

En 2024, la industria armamentística suiza exportó material de guerra por 948,2 millones de francos suizos (unos 1.200 millones de dólares), un aumento cercano al 43 por ciento respecto al año anterior.

Estados Unidos fue el segundo mayor comprador, solo detrás de Alemania, con importaciones por 94,2 millones de francos, principalmente en municiones y componentes para aviones de combate.

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