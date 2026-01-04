Síguenos:
Tópicos: Mundo | Europa | Suiza

Suiza: Más de la mitad de los fallecidos por incendio en Crans-Montana están identificados

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Esta jornada, la Policía Cantonal del Valais y el Instituto de Medicina Legal reconocieron a 16 víctimas.

Sumados a los ocho cuerpos de ayer, se han filiado en total a 24 de los 40 registrados tras el fatal siniestro.

Suiza: Más de la mitad de los fallecidos por incendio en Crans-Montana están identificados
 EFE

Las víctimas identificadas este domingo rondan ente los 14 y los 31 años, mientras que las autoridades trabajan para reconocer también a los 119 heridos del fuego originado en el bar "Le Constellation".

La Policía suiza identificó a otras 16 víctimas mortales del incendio ocurrido en Nochevieja en la localidad de Crans-Montana, con lo que ya se eleva a 24 el número de fallecidos filiados de esta tragedia en la que murieron 40 personas.

En un comunicado, la Policía indica además que se procedió también a la devolución a las familias de las víctimas identificadas, todas ellas fallecidas en el siniestro que se originó en el bar "Le Constellation".

Las tareas de identificación son llevadas a cabo por la Policía Cantonal del Valais y el Instituto de Medicina Legal de Suiza.

Se trata de cuatro mujeres suizas de 18 años, dos jóvenes de 15 y 14 años, seis hombres suizos de 31, 20, 18, 17 y dos jóvenes de 16 años.

También han sido identificados dos italianos de 16 años, un joven de 16 años con doble nacionalidad (Italia y Emiratos Árabes Unidos), un rumano de 18 años, un francés de 39 años y un joven turco de 18 años.

La Policía ha confirmado que, hasta el momento, se ha identificado a 24 de los 40 fallecidos.

Según la nota, se está trabajando para identificar a todas las víctimas, tanto fallecidas como heridas. La Policía Cantonal del Valais publicará cualquier nueva información tan pronto como esté disponible.

En el incendio, 119 personas resultaron heridas, la mayoría con quemaduras muy graves y extendidas.

Las autoridades han señalado que no brindarán más información sobre los decesos por respeto a la privacidad de las víctimas y sus familias.

