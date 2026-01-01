"Todo el mundo gritaba": Sobrevivientes relatan mortífero incendio en estación de esquí suiza

Dos jóvenes francesas que estaban en el bar de la estación de esquí suiza de Crans Montana, en el que se declaró un incendio que dejó decenas de muertos, relataron cómo se produjo y propagó el fuego, su huida y el pánico que se generó entre los asistentes que intentaban escapar.

"Todo el mundo gritaba", recordó este jueves una de las jóvenes al contar al canal francés BFMTV lo que vivieron y que el origen de la tragedia fueron unas bengalas o artificios pirotécnicos que se confeccionaron en unas botellas de champán.

Emma y Albane, que se encontraban celebrando el año nuevo en el bar 'La Constellation', observaron que el incendio prendió cuando alguna de esas bengalas se acercó al techo, que era de madera.

"En unas decenas de segundos", recordó una de ellas, quien explicó que las llamas se propagaron por toda la discoteca, que estaba en el sótano de un local de dos pisos. Luego, el fuego se extendió también al primer piso, en dos o tres minutos.

Las dos jóvenes francesas salieron corriendo y gritando y, cuando miraron hacia atrás, observaron que había varias personas quemándose, de las alrededor de 200 que calculan que había en el bar en el momento de los hechos.

Bomberos actuó "en minutos"

Según el relato de estas chicas, los bomberos y las policías llegaron "en unos minutos" después del inicio de la tragedia que, de acuerdo con su relato, les pareció accidental. No escucharon ninguna explosión.

Las autoridades suizas han anunciado que el incendio causó "decenas de muertos" y "un centenar de personas heridas, muchas gravemente".

El Ministerio francés de Exteriores señaló en un comunicado hay al menos dos franceses entre los heridos, que han sido inmediatamente asistidos por los servicios sanitarios suizos, sin descartar otras víctimas.

El presidente francés, Emmanuel Macron, manifestó en su cuenta de X una "profunda emoción" por el incendio y ha enviado al pueblo suizo y a las autoridades helvéticas, en nombre de Francia un mensaje de "plena solidaridad", así como el "apoyo fraterno".