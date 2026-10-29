Embajada de Turquía releva el "centenario de la amistad" con Chile

Con motivo de la celebración -cada 29 de octubre- de su día nacional, por la proclamación en 1923 de la República de Turquía, la embajada del país euroasiático enfatizó que cumple además un centenario de amistad con Chile.

La embajada de Ankara en Santiago recordó que el 29 de octubre de 1923 "la lucha del pueblo turco por la independencia y la soberanía se vio coronada con la proclamación de la República, marcando el comienzo de una nueva etapa en la historia de Türkiye. La República, proclamada por la Gran Asamblea Nacional de Türkiye, no representó únicamente un cambio en la forma de gobierno, sino una profunda transformación basada en la soberanía de nuestro pueblo y en los objetivos de modernización y progreso".

"Al celebrar este año el Dia Nacional de la República de Türkiye en Chile, nos complace asimismo conmemorar el centenario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. Chile fue el primer país latinoamericano en reconocer a la República de Türkiye, en 1926, apenas tres años después de su proclamación. El Tratado de Amistad, suscrito en Roma el 30 de enero de 1926, durante los mandatos del primer presidente de la República de Türkiye, Mustafa Kemal Atatürk, y del presidente de Chile Carlos Ibáñez del Campo, sentó las bases de las relaciones diplomáticas entre ambos países", destacó el embajador Ahmet İhsan Kızıltan.

Para el diplomático, "el compromiso de una 'amistad sincera y perpetua', recogido en el artículo primero del tratado, ha constituido la esencia de las relaciones entre Türkiye y Chile durante el siglo transcurrido".

"A medida que avanzamos en el segundo siglo de la República, también iniciamos el segundo siglo de nuestras relaciones con Chile. El siglo que dejamos atrás ha sido un período en el que nuestra amistad y confianza mutua se han desarrollado sobre bases sólidas", agregó.