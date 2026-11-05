Masacre en Turquía: Buscan a sospechoso de asesinar a ocho personas a escopetazos

Al menos ocho personas fueron asesinadas a tiros de escopeta este jueves por un desconocido en tres localidades de la provincia de Afyonkarahisar, en el centro de Turquía, informó la agencia turca Anadolu.

Tras ser alertada sobre varias personas halladas sin vida dentro de un automóvil, la policía descubrió un total de ocho víctimas -al menos tres de ellas mujeres- repartidas en tres escenarios distintos del mismo municipio.

Según reconstruyó la cadena NTV, el homicida mató primero a tiros a tres mujeres que se hallaban en un vehículo en una pequeña localidad a unos 20 kilómetros al norte de Afyonkarahisar.

Luego, robó una furgoneta roja y se desplazó a otra aldea, a unos 15 kilómetros de distancia, donde disparó y mató a otras tres personas, igualmente en el interior de un auto.

Finalmente, condujo unos 15 kilómetros hacia otra aldea aislada en una zona rural, donde disparó y mató a dos personas en un móvil, para después huir al norte.

Fuerte contingente policial para hallar al responsable

Las autoridades desplegaron un amplio dispositivo para detener al homicida, cuya identidad ya creen conocer, y pocas horas más tarde hallaron la presunta furgoneta usada atascada en el barro en una región boscosa en la vecina provincia de Eskisehir.

Un fuerte contingente policial, apoyado por drones, rodeó la zona en la que se cree que se halla el fugitivo.

La prensa difundió una imagen, aparentemente grabada con el móvil desde un balcón, en el que se ve a un hombre relativamente joven, armado con una escopeta, entrar y salir de una furgoneta roja, pero no ha divulgado ninguna información sobre los posibles motivos del homicida.

Las autoridades investigan además si este suceso tiene relación con otro ataque, ocurrido horas antes en la periferia de la ciudad de Afyonkarahisar, en el que un desconocido disparó con una escopeta contra una mujer en un vehículo y la dejó gravemente herida.