Al menos 30 muertos en ataque ruso contra bus en la ciudad ucraniana de Kramatorsk

Al menos 30 personas murieron en la ciudad ucraniana de Kramatorsk, en el este del país, a consecuencia de un ataque ruso con bomba aérea que alcanzó a un autobús dentro de la localidad, según informó la Fiscalía de la región de Donetsk.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó el ataque en la red social X, en el que explicó que los rusos lanzaron una bomba aérea que alcanzó una parada de autobús de la ciudad.

"Rusia ataca otra vez donde no hay ningún objetivo militar. Contra un autobús de línea. Contra transporte civil. Contra gente que simplemente iba a hacer sus cosas", se lee en la nota del ayuntamiento.

El comunicado recuerda que buena parte de la ciudad de Kramatorsk, que antes de la guerra tenía alrededor de 150.000 habitantes, ha sido evacuada debido a los ataques constantes de las fuerzas rusas, que se encuentran a escasos kilómetros de la localidad.

"Aquí hay poca gente. Aún así, el transporte civil con pasajeros se ha convertido en blanco del terror ruso", dice también la nota, que pide que se hable de este tipo de bombardeos "para que el mundo sepa" qué ocurre en Kramatorsk cada día.

Zelenski recordó que esté nuevo bombardeo letal de Rusia se produce cuando aún no se ha cerrado el recuento de muertos del ataque con misil contra la ciudad de Priluki, en la región de Cherníguiv del norte de Ucrania, en que han perdido la vida al menos 22 personas.

Con los muertos en el bombardeo a Kramatorsk, más de cuarenta civiles han perdido la vida en Ucrania en ataques llevados a cabo por Rusia entre el miércoles y el jueves.