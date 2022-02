"Veo difícil que haya un deseo real de Putin de invadir Ucrania", dijo a Cooperativa la doctora en Ciencias Políticas Paulina Astroza. Pese a que occidente prepara a tropas para enfrentar una posible ofensiva militar sobre Kiev, la académica opina que el objetivo de fondo del Kremlin es que "le aseguren que Ucrania no va a entrar nunca a la OTAN ni a la Unión Europea" y que, en consecuencia, se va a mantener bajo su ámbito de influencia, algo que se podría lograr mediante un acuerdo diplomático. No obstante, la profesora de Derecho Internacional de la Universidad de Concepción admitió que los refuerzos militares que alistan Estados Unidos y Reino Unido no facilitan el camino para una negociación: "Pensando en lo que pueden ganar y perder ambas partes, creo que esto es parte de un juego estratégico muy peligroso", advirtió.

