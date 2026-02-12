Ataque ruso deja sin calefacción a cerca de 2.600 edificios en Ucrania

El ataque ruso con misiles y drones de la pasada noche ha dejado sin calefacción a cerca de 2.600 edificios de viviendas en Kiev, según informó el alcalde, Vitali Klichkó, en su cuenta de Telegram.

Según dijo Klichkó, la situación es particularmente difícil en el distrito de Dárnitsia, de la orilla izquierda del Dniéper, que divide en dos la ciudad.

"Allí, debido a los graves daños en la central termoeléctrica de Dárnitsia, no es posible en estos momentos dar suministro de calefacción", dijo el alcalde.

Desde comienzo de año, Rusia lanzó numerosos ataques masivos contra el sistema energético ucraniano que han degradado aún más las capacidades de generación de Ucrania.

Millones de personas han estado durante días sin luz, calefacción y agua corriente en Kiev y otras ciudades debido a estos bombardeos, que además han obligado a extender los cortes de electricidad programados que se introducen a diario desde hace tiempo en todo el país para racionar la energía ante el déficit provocado por los ataques.