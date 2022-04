Bachelet se declaró "horrorizada" por la masacre de Bucha

La alta comisionada ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, dijo este lunes que se deben conservar las pruebas de las aparentes masacres a civiles que se atribuyen al ejército ruso en Ucrania, con el fin de establecer las responsabilidades.

El caso que más conmoción ha causado en las últimas horas ha sido el de Bucha, una ciudad ubicada a 60 kilómetros de Kiev, donde tras la retirada de las fuerzas rusas se descubrieron fosas comunes y el hallazgo de más de 400 cadáveres.

"Estoy horrorizada por estas imágenes", señaló Bachelet, que pidió que "todos los cuerpos sean exhumados e identificados", para permitir que las familias de las víctimas sean informadas y se determinen las causas exactas de estas muertes.

"Informaciones que surgen de ésta y otras áreas plantean preguntas sobre posibles crímenes de guerra, violaciones graves del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos", indicó la ex Presidenta.

La alta comisionada agregó que se deben hacer todos los esfuerzos para que se realicen investigaciones independientes y efectivas sobre lo ocurrido en Bucha, y que así se establezca la autoría y haya reparaciones para las víctimas y sus familiares.

BIDEN PIDE JUZGAR A PUTIN POR CRÍMENES DE GUERRA

El presidente estadounidense, Joe Biden, también opinó sobre lo ocurrido en Bucha y afirmó que su homólogo ruso, Vladímir Putin, debería ser juzgado por crímenes de guerra.

"Este tipo es brutal y lo que está ocurriendo en Bucha es indignante", añadió el mandatario, quien recalcó que Putin "debería rendir cuentas".

"Recordarán que me criticaron por llamar criminal de guerra a Putin... Lo cierto es que todos ustedes han visto lo que ha pasado en Bucha. Eso lo justifica, él es un criminal de guerra, pero tenemos que recopilar la información", subrayó, indicando que seguirá "añadiendo sanciones" a Rusia por las "atrocidades" perpetradas por sus Fuerzas Armadas.

EEUU BUSCARÁ SACAR A RUSIA DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU

Sumado a las demás reacciones por los hallazgos en Bucha, Estados Unidos anunció que va a buscar la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

La embajadora estadounidense ante Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, aseguró a través de Twitter que no se puede permitir que un país que está "subvirtiendo todos los principios" básicos de la organización pueda seguir participando en el Consejo de Derechos Humanos.

"En estrecha coordinación con Ucrania y otros Estados miembros y socios en la ONU, Estados Unidos va a buscar la suspensión de Rusia", señaló la diplomática.

.@USAmbUN: Russia's participation on the @UN_HRC is a farce. It hurts the credibility of the Council and the @UN writ large. pic.twitter.com/QAA3ex4t70