El G7 se reúne con Zelenski en una cita centrada en ayuda militar

Los líderes del G7 iniciaron hoy una reunión con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, centrada en el apoyo militar a Kiev ante la guerra de Ucrania, en el marco de la cumbre que se celebra en la ciudad nipona de Hiroshima.

Antes del inicio de la reunión, los responsables del Grupo de los Siete posaron para las cámaras junto a Zelenski, quien se situó entre el primer ministro nipón, Fumio Kishida, y el presidente estadounidense, Joe Biden, y ante las banderas de este grupo de países, a las que se sumó la ucraniana.

Tras el posado, Biden se acercó a Zelenski e intercambió palabras con él mientras le ponía la mano en el hombro, y también se pudo ver cómo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, departía de forma amistosa con el mandatario de Kiev.

El líder ucraniano, quien se desplazó en la víspera a Hiroshima, asiste a esta primera sesión de la cumbre dedicada específicamente a discutir la situación sobre el terreno en Ucrania y las medidas del Grupo de los Siete para intensificar sus envíos de armas y equipamiento como cazas, además de ayuda financiera y de otro tipo.

Zelenski celebró el día anterior encuentros bilaterales centrados en estos temas con los mandatarios de Francia, Reino Unido, Italia, Alemania y de las instituciones europeas, y tiene previsto mantener también en el marco de la cumbre reuniones con el presidente estadounidense y con el líder nipón y anfitrión de la cumbre.

"Coordinamos nuestras posturas y preparamos los siguientes pasos. Sobre Defensa: armas, defensa aérea, cazas", dijo el líder ucraniano en un vIdeo colgado en las redes sociales en la víspera, en el que resumió el contenido de sus primeros careos con mandatarios del G7.

Zelenski también abordó en estos encuentros "fórmulas de paz y apoyo a largo plazo a Ucrania" y "financiación y economía", según dijo.

Peace Formula. We attract as many countries and leaders as possible for the sake of Ukraine. Defense. Long-term support programs for Ukraine. Finance and economy. First day in Hiroshima ahead of the #G7 is very powerful. The second day will be even more powerful. pic.twitter.com/67paT2NDOp