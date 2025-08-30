Expresidente del parlamento ucraniano Andri Parubi fue asesinado a disparos

El expresidente del Parlamento ucraniano Andri Parubi fue asesinado este sábado en Leópolis, en un atentado a tiros perpetrado alrededor del medio día.

"El ministro de Interior, Ihor Klimenko, y el fiscal general, Ruslan Kravchenko, me han informado del horrible asesinato de Leópolis, Andri Parubi ha sido asesinado. Mis condolencias a su familia", dijo el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

"Se destinarán los recursos necesarios para la investigación y el castigo del asesino", agregó.

Según la policía, la víctima, que había nacido en 1971, murió en el lugar de los hechos a causa de sus heridas. La policía regional, la Policía Nacional ucraniana y el Servicio de Seguridad están investigando el crimen.

Por el momento, se hacen esfuerzos por averiguar quién fue el autor material del homicidio y determinar su paradero.

En 2004, Parubi participó activamente en la Revolución Naranja. En 2007, fue elegido por primer vez diputado, por el bloque Nuestra Ucrania-Autodefensa del Pueblo.

En 2016, se convirtió en el presidente del Parlamento.

Comisario europeo de Defensa y Espacio está "conmocionado", y sugirió ataque del Kremlin

El comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, lamentó el homicidio de Parubi, al que consideró "un auténtico símbolo de la Revolución del Maidán".

"(Estamos) conmocionados por el terrible asesinato en Leópolis de Andri Parubi, auténtico símbolo de la Revolución del Maidán", dijo Kubilius a través de un mensaje en redes sociales.

"Comandante del campamento de la plaza Maidan en 2013-2014, posteriormente secretario del Consejo de Seguridad Nacional y presidente de la Rada, fue asesinado a plena luz del día por un tirador disfrazado de mensajero", añadió.

"El Kremlin sigue odiando la Revolución del Maidán hasta el día de hoy. Mi más sentido pésame a la familia de Andri Parubi, a sus amigos y a todos los patriotas de Ucrania", concluyó el comisario europeo.