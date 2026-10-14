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Tópicos: Mundo | Europa | Ucrania

Misiles rusos alcanzaron centrales eléctricas de Kiev y provocaron apagones masivos

Publicado:
| Periodista Digital: Agencia de Noticias EFE

Autoridades de Ucrania informaron que el ataque a la energía también afectó a la ciudad de Járkov y otras seis regiones del país.

"En la capital, las tres plantas termoeléctricas fueron alcanzadas", escribió el primer ministro Serguí Koretski en X.

Misiles rusos alcanzaron centrales eléctricas de Kiev y provocaron apagones masivos
 EFE

El de este miércoles es el primer ataque masivo ruso al sistema energético ucraniano desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el domingo un supuesto acuerdo de tregua.

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La empresa pública de energía eléctrica ucraniana se vio obligada a introducir cortes de suministro de emergencia después de que misiles rusos alcanzaran anoche las tres centrales termoeléctricas que funcionan en la región de Kiev.

Según informó la propia compañía, Ukrenergo, y el primer ministro de Ucrania, Serguí Koretski, se anunciaron -además- cortes en Járkov, que también fue blanco de este último ataque ruso con misiles a la energía, y otras seis regiones de Ucrania.

"En la capital, las tres plantas termoeléctricas fueron alcanzadas", escribió el primer ministro Koretski en X.

Además de a Kiev, los ataques a estas centrales de ciclo combinado y a otros objetivos energéticos en la ciudad y sus alrededores han afectado al suministro en regiones de los alrededores de la capital de Ucrania, según el primer ministro.

El de este miércoles es el primer ataque masivo ruso al sistema energético ucraniano desde que el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, anunciara el domingo un supuesto acuerdo de tregua por el que ambos bandos se habrían comprometido a poner fin a este tipo de ataques.

Ni Rusia ni Ucrania confirmaron haber llegado con Trump a ese acuerdo y sólo Kiev, que detuvo durante dos días sus ataques al sector petrolero ruso, se mostró dispuesta a declarar la tregua mencionada por el presidente de EE.UU.

El ataque ruso fue dirigido, asimismo, contra infraestructura ferroviaria ucraniana. Según la empresa pública de ferrocarriles, Ukrzaliznytsia, sus infraestructuras fueron atacadas en Járkov, Kiev, Vínitsia, Jmelnitski y Ternópil.

Al menos cuatro personas murieron en la capital por el ataque ruso de este miércoles, según un balance presentado por la Fiscalía de Ucrania.

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