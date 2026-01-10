Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago24.0°
Humedad48%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Mundo | Europa | Ucrania

Rusia atacó con misil y 121 drones Ucrania y golpeó infraestructura industrial

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El ataque causó daños en 15 puntos del país.

Rusia atacó con misil y 121 drones Ucrania y golpeó infraestructura industrial
 EFE
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Rusia atacó Ucrania con un misil balístico Iskander y con 121 dones y golpeó una infraestructura industrial en el puerto de la ciudad ucraniana de Odesa, informaron la Fuerza Aérea y el jefe de la Administración Militar de la región sureña, Oleg Kíper.

De acuerdo con el parte diario de la Fuerza Aérea, Ucrania logró derribar 94 drones tipo Shahed, Gerbera y de otro tipo en el norte, sur y este del país, pero no así el misil Iskander-M lanzado desde la región rusa de Kursk.

El misil y 27 drones suicidas impactaron en 15 lugares del país, donde también se observó la caída de restos de drones derribados en una ubicación.

Como consecuencia del ataque, en el recinto de una empresa portuaria de Odesa resultó dañado un depósito vacío y se produjo un incendio de material aislante, explicó Kíper.

Hasta el momento no se ha recibido información sobre personas fallecidas o heridas.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada