Teillier y la invasión rusa a Ucrania: "No me voy a inclinar por uno u otro lado"

El presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, rechazó "la guerra como forma de solución" y critigó a la OTAN por querer "extender el conflicto".

En conversación con La Tercera, el timonel indicó que "el Partido Comunista rechaza la guerra como forma de solución. Creemos en la salida diplomática, de paz y diálogo. Esperamos que encuentren la forma de hacer efectivo el diálogo y un alto al fuego".

"Es evidente que Estados Unidos y la OTAN están preocupados por la prolongación del conflicto tras su estrategia de expansión e intereses económicos", fustigó Teillier: "Quiero decir que no tenemos nada contra el pueblo norteamericano pero no podemos aceptar la conducta imperial que han alentado tantos golpes de estado en nuestro continente y que mantienen a países bajo bloqueo económico, como Cuba y Venezuela con quienes nos solidarizamos. No a la guerra, sí a la paz".

"Sería ingenuo no considerar en su globalidad los factores que la producen (la guerra) y al conjunto de países responsables. Y no me voy a inclinar por uno u otro lado. Me voy a inclinar por el fin de la guerra, la paz, los acuerdos y por la situación humanitaria de los que la sufren", explicó el diputado.

"Desgraciadamente el mundo se encuentra convulsionado por la guerra entre Rusia y Ucrania que inició en 2014 en la región del Donbás -analizó- Desde esa fecha hasta antes de la intervención de Rusia, se han producido más de 14.000 muertes".

"Si el conflicto armado escala a todos los países involucrados, especialmente a EE.UU. y OTAN, el Partido Comunista rechazará la guerra", sentenció Teillier.