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Tópicos: Mundo | Europa | Ucrania

Ucrania atacó región rusa de Bélgorod: Al menos dos civiles muertas y una herida

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El bombardeo "tuvo como objetivo una institución pública; pueden quedar personas bajo los escombros", dijo el gobernador local, Viacheslav Gladkov.

Las autoridades intentan retirar las ruinas, "pero las labores se ven dificultadas por la alta actividad de drones enemigos", señaló.

Ucrania atacó región rusa de Bélgorod: Al menos dos civiles muertas y una herida
 ATON (referencial)

Las regiones fronterizas rusas, y particularmente Bélgorod, una de las más castigadas, son objeto a diario de ataques con drones tanto de corto alcance como los FPV, como de ala fija y largo alcance.

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Al menos dos civiles rusos murieron y otro resultó herido tras un bombardeo perpetrado este sábado por la artillería del Ejército ucraniano contra la región fronteriza rusa de Bélgorod, según informó el gobernador local, Viacheslav Gladkov.

"En la localidad de Smoródino del distrito Graivoron dos personas murieron y otra resultó herida tras un bombardeo de la artillería ucraniana. El ataque tuvo como objetivo una institución pública, pueden quedar personas bajo los escombros", escribió en su canal de Telegram.

Señaló que las víctimas fueron dos mujeres y expresó sus condolencias a los familiares y allegados.

"Otra mujer en estado grave con múltiples heridas de esquirlas, fractura del antebrazo, fue trasladada al hospital central de Graivoron. Tras su estabilización, será trasladada a un centro clínico de Bélgorod", añadió.

Además de la institución pública, se desató un incendio en un comercio vecino.

Las autoridades intentan retirar los escombros, "pero las labores se ven dificultadas por la alta actividad de drones enemigos", señaló.

En la víspera, otro civil ruso murió en Bélgorod tras el ataque de un dron ucraniano.

Las regiones fronterizas rusas, y particularmente Bélgorod, una de las más castigadas, son objeto a diario de ataques con drones tanto de corto alcance como los FPV, como de ala fija y largo alcance.

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