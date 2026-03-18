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Tópicos: Mundo | Europa | Ucrania

Zelenski advierte menor flujo de armas a Ucrania y presiona por crédito europeo bloqueado

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El mandatario afirmó “seguimos recibiendo cargamentos, menos pero están llegando”, y alertó por la falta de misiles antiaéreos.

Sostuvo que “no hay alternativa” al financiamiento de 90.000 millones de euros de la UE, actualmente frenado por Hungría.

Zelenski advierte menor flujo de armas a Ucrania y presiona por crédito europeo bloqueado
 EFE

El mandatario advirtió escasez de misiles antiaéreos por la “competencia con otros países” en medio del conflicto en Oriente Medio.

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El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, advirtió este miércoles en Madrid que el flujo de ayuda militar hacia su país ha disminuido en medio de la guerra en Irán, aunque aseguró que los suministros continúan llegando

"Nadie ha parado sus suministros a Ucrania, seguimos recibiendo cargamentos, menos pero están llegando", afirmó tras reunirse con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

El mandatario detalló que existe escasez de misiles antiaéreos debido a la "competencia con otros países" en el contexto del conflicto en Oriente Medio, tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En paralelo, Zelenski insistió en la necesidad urgente de concretar el crédito de 90 mil millones de euros aprobado por la Unión Europea, actualmente bloqueado por Hungría. "Es injusto" que siga frenado y "no hay alternativa" a ese financiamiento, afirmó, subrayando que es clave para sostener la defensa ucraniana.

El bloqueo responde a exigencias de Budapest, que condiciona su aprobación a la reactivación del oleoducto Druzhba, dañado en enero tras un ataque ruso. En ese marco, Zelenski se comprometió a acelerar su reparación para restablecer el suministro hacia Europa central.

Durante su visita —la cuarta a España desde la invasión rusa de 2022—, el líder ucraniano también abordará cooperación militar, mientras que el gobierno español anunció que parte de los mil millones de euros comprometidos este año se destinarán a reforzar la industria de defensa conjunta.

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