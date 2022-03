21:41 - | "La mención de las armas nucleares forma parte de la guerra psicológica, no cedamos a esto y creo que el modelo lo tenemos en la resistencia de los ucranianos y sus dirigentes, que no muestran pánico y siguen en sus puestos", declaró la jefa de Estado en una entrevista con la televisión pública suiza desde Tiflis.

21:00 - | #CooperativaContigo "Me quedo en Kiev. En Bankova (la avenida donde se ubica el Palacio Presidencial de Ucrania). No me escondo. Y no le tengo miedo a nadie", afirmó Zelenski