Zelenski ofreció a Corea del Norte intercambiar prisioneros

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ofreció este domingo devolver a Pionyang a los dos soldados norcoreanos capturados en la región rusa de Kursk a cambio de ucranianos que Rusia retiene como prisioneros de guerra.

"Ucrania está lista para enviar a Kim Jong-un a los soldados si él puede organizar su intercambio por nuestros guerreros que son mantenidos presos en Rusia", dijo en un mensaje publicado en inglés, ucraniano y coreano en su cuenta oficial de X.

"Junto a los primeros soldados capturados de Corea del Norte, sin duda habrá más. Es sólo una cuestión de tiempo antes de que nuestras tropas logren capturar más", afirmó el líder ucraniano, quien añadió que "no debería de haber ya dudas" sobre la dependencia de Moscú de la asistencia militar norcoreana para su invasión de Ucrania.

Asimismo, Zelenski señaló que "podría haber otras opciones disponibles" para los soldados norcoreanos capturados que no deseen retornar a su país de origen y que expresen su deseo de "acercar la paz difundiendo la verdad sobre esta guerra".

