Zelenski rechazó el "ultimátum" de Putin para frenar su ofensiva en Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, respondió al Kremlin que no acepta su "ultimátum" para frenar la invasión y pidió a su homólogo ruso, Vladímir Putin, que salga de su "burbuja" y permita el "diálogo".

El mandatario ucraniano fue consultado en una entrevista -adelantada en extractos- de la cadena estadounidense ABC sobre la propuesta de Moscú de frenar su ofensiva si Kiev renuncia a entrar a la OTAN, reconoce a Crimea como territorio ruso y reconoce la independencia del Donbás.

"Este es otro ultimátum y no estamos preparados para ultimátums", afirmó Zelenski durante la entrevista, que se emitirá completa la noche de este lunes.

El presidente ucraniano afirmó que "lo que Putin debe hacer es empezar el diálogo en lugar de vivir en una burbuja informativa sin oxígeno. Él está en una burbuja recibiendo información y no sabemos si la información que le dan es realista".

EXCLUSIVE: Ukrainian Pres. Zelenskyy to @DavidMuir on new conditions from Kremlin: Putin needs to "start the dialogue, instead of living in informational bubble without oxygen...He is in this bubble." https://t.co/EPUvsRMUrD pic.twitter.com/XddUVMBTt2