Comisión Europea evaluará restringir importaciones desde asentamientos israelíes

La Comisión Europea (CE) confirmó que remitió a sus Estados miembros un documento no oficial ("non-paper") con opciones para restringir o prohibir la importación de productos procedentes de los asentamientos israelíes ilegales, así como alternativas para mejorar el sistema actual de trato diferenciado en el comercio con dichos territorios.

El portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, explicó que el texto será debatido por los Veintisiete en el Consejo de Asuntos Exteriores (FAC) del próximo lunes, tras lo cual la CE "tomará nota" del debate para decidir los siguientes pasos.

No obstante, Gill evitó confirmar la naturaleza jurídica de una eventual restricción: si la encuadra como política comercial común bastaría la mayoría calificada; mientras que si la presenta como instrumento de política exterior exigiría unanimidad, lo que permitiría a un solo Estado miembro bloquearla.

La vía comercial permitiría restringir o prohibir la importación de productos de los asentamientos, mientras que solo la vía de política exterior permitiría además sancionar a personas concretas, como los ministros israelíes de extrema derecha Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, cuya posible sanción también se debatirá la próxima semana.

Existen dudas entre los países sobre la unanimidad en el conjunto del paquete, dada la diversidad de posturas entre los Veintisiete y el desgaste político que, en la práctica, supondría enterrar la medida por esa puerta, según fuentes diplomáticas.