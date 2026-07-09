Funcionario PDI que había denunciado amenazas se autoinfirió corte en el cuello

El subcomisario de la PDI Rodrigo Silva, quien denunció a gritos que estaba amenazado de muerte desde un edificio, fue internado en estado grave en el Hospital de Carabineros por una herida -al parecer autoinferida- en el cuello.

El funcionario de 47 años alarmó a los vecinos de Las Condes la tarde noche del martes pasado, al encerrarse en una oficina de abogados de calle Las Tranqueras, desde donde acusó a colegas y fiscales "corruptos" de amedrentarlo tras obligarlo a delinquir.

"Soy PDI, ayúdenme por favor, me van a matar. Llamen a Carabineros. Me van a matar. Si me matan, van a plantar una pistola como siempre lo han hecho. Créanme, subcomisario Silva, soy inocente. Ayúdenme, por favor. Me obligaron a cometer delitos por creer que estaba en lo correcto", se escucha en algunos de los registros difundidos en redes sociales.

Carabineros concurrió al sitio del suceso y lo trasladó a un recinto de urgencia en la víspera, mientras que la Fiscalía Metropolitana Oriente dio inicio una investigación de carácter reservado sobre el incidente.

El detective quedó recluido en su domicilio con punto fijo de Carabineros, como él mismo había requerido, y prohibición de acercamiento a cualquier personal de la PDI.

Es en este contexto que aparentemente se hizo daño y por ende, fue trasladado al recinto hospitalario durante la madrugada de este jueves.

En la última jornada, el jefe nacional de Delitos Contra las Personas de la policía civil, Jorge Abate, confirmó que Silva es un oficial investigador de la institución, antes de expresar que "estamos preocupados por la salud de nuestro funcionario (...) El estado de salud es lo más importante en este momento para ver la situación en la cual se encuentra".

Cabe mencionar que, pese a encontrarse en la vía pública, la prensa que hoy reporteaba afuera de la casa del subcomisario fue sometida a un control de identidad y luego removida por Carabineros. Según el relato de los periodistas, la medida obedeció a la orden administrativa de un superior.