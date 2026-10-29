Gobierno francés alerta un "elevado riesgo" para el orden público este próximo sábado

El ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, alertó este jueves de que existen "riesgos muy elevados" contra el orden público el próximo sábado, lo que motivará el despliegue de un "dispositivo excepcional" de las fuerzas de seguridad.

Nuñez aseguró, durante una rueda de prensa, que han detectado a través de las redes sociales llamados a cometer actos violentos, lo que motivará que se prohíban manifestaciones en los centros de las grandes ciudades del país.

El ministro afirmó que, por segundo sábado consecutivo, se desplegarán 70.000 agentes en todo el país, pero entonces había 3.000 solo en Orleans, donde coincidía un Congreso de la extrema derecha con una manifestación antifascista, que hacía temer enfrentamientos violentos que finalmente no se produjeron.

Agregó que el despliegue incluirá todos los cuerpos policiales, drones, helicópteros, brigadas ecuestres y con perros, blindados y cañones de agua.

Pero indicó que para el próximo sábado, para cuando están convocadas manifestaciones sindicales, estudiantiles y de los "chalecos amarillos", el control policial será "más elevado", ya que han detectado llamados a convocatorias violentas disimuladas con fiestas de Halloween a partir de las 20.00 horas.

Nuñez precisó que prohibirán que, con la excusa de esa fiesta, se acuda a las manifestaciones con el rostro oculto.

El ministro aseguró que la vigilancia será extrema en los centros urbanos comerciales, para evitar las escenas de vandalismo y saqueo del 17 de octubre, y aseguró que los prefectos negociarán con los organizadores de las manifestaciones para que estas tengan lugar en zonas periféricas.

El objetivo es que la jornada de protestas se parezca más a la del pasado sábado que a la del anterior, añadió Nuñez.

Críticas de líderes estudiantiles

El responsable de Interior rechazó las críticas de que con tales dispositivos y vetos está limitando el derecho de manifestación y aseguró que objetivo es, al contrario, defenderlo y que se ejerza con seguridad, recordando además que 1.193 agentes han sido heridos en los dos últimos sábados.

Un discurso que no convenció a los representantes estudiantiles, a los que Nuñez recibió en dependencias de su cartera para explicarles la doctrina policial, desde donde salieron lanzando cuestionamientos.

"Hemos visto a un ministro irresponsable, incapaz de responder de otra forma a las manifestaciones estudiantiles con otra cosa que la represión policial", dijo el vicepresidente de la asociación Les Lycéen, Louis Letoubon.

El discurso del Ejecutivo francés no convenció a los representantes estudiantiles, quienes acusan que la autoridad es incapaz de responder a las protestas sin "represión policial". (Foto: EFE)

En paralelo, los prefectos de diferentes ciudades ya están negociando con los organizadores de manifestaciones sobre los recorridos de las mismas, mientras que Nuñez indicó que solo serán autorizadas aquellas que tengan un servicio de orden propio y que respeten las consignas gubernamentales.

Así las cosas, en el aire quedan los cacerolazos convocads para este viernes por los "chalecos amarillos" ante diversos ayuntamientos y otras instituciones.

Al cierre, el ministro aseguró que para este sábado esperan una participación similar a la del pasado, cuando los organizadores contabilizaron 800.000 manifestantes, y el gobierno algo más de la mitad.