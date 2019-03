Violenta jornada vivió París por nueva protesta de los "Chalecos Amarillos"

Miles de personas participaron este sábado en una nueva protesta de los "Chalecos Amarillos" citada en los Campos Elíseos, en París, que terminó con saqueos, incendios y enfrentamientos con los policías.

El movimiento que exige una regularización en el alto costo de la vida y mejoras en la democracia dejó más de un centenar de personas detenidas tras la confrontación de las fuerzas del orden por el saqueo e incendio de restaurantes de lujo y tiendas como Hugo Boss.

[FRANCIA] Tiendas y restaurantes de los Campos Elíseos fueron saqueados y/o incendiados en una nueva protesta de los chalecos amarillos. Un centenar de personas han sido detenidas por el momento. Los enfrentamientos continúan @Cooperativa #acte18 #GiletsJaunes pic.twitter.com/fCI0IBCz0a — Gabriela Bravo (@GabyotaBravo) 16 de marzo de 2019

La alcaldesa del emblemático sector, Jeanne d'Hauteserre, pidió el Gobierno tomar medidas drásticas y dijo que "los comerciantes están desesperados, no aguantan más esta situación, ellos me preguntan por qué no vienen las fuerzas militares a controlar la situación, pero eso es algo que debe decidir el Gobierno".

Este viernes 15 fue el gran debate realizado por el presidente Emmanuel Macron, quien buscaba encontrar soluciones a los problemas planteados por los "Chalecos Amarillos", sin embargo, todavía no se ha pronunciado respecto a las medidas que tomará.

La corresponsal de Cooperativa en París, Gabriela Bravo, conversó con una de las fundadoras del movimiento, Priscilla Ludosky, quien manifestó que ellos "esperan que el Gobierno tome medidas fuertes respecto al poder adquisitivo por los altos costos de vida, que también tenga mayor preocupación por los jubilados y minusválidos y que haga reformas fiscales".

La dirigenta también aseguró que el Gobierno debe "preocuparse del clima, la ciudadanía y la democracia. Nosotros seguiremos protestando hasta que el Gobierno nos dé una respuesta".