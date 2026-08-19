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Tópicos: Mundo | Francia

Francia legalizó la eutanasia y el suicidio asistido

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El presidente Macron promulgó este miércoles la norma aprobada por el Congreso que crea el "derecho de la ayuda a morir".

Exige una solicitud formal, una evaluación médica y un periodo de reconsideración por parte del paciente.

Francia legalizó la eutanasia y el suicidio asistido
 Pexels / RDNE Stock project

La ley excluye los casos de sufrimiento puramente psicológico, sin patología física subyacente y grave.

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El presidente Emmanuel Macron promulgó una ley sobre "el derecho de la ayuda a morir", que legaliza una forma de eutanasia y suicidio asistido.

La norma se publicó este miércoles en el Diario Oficial, paso obligado antes de su entrada en vigor.

La ley fue aprobada el pasado 15 de julio de forma definitiva por la Asamblea Nacional, lo que cerró el procedimiento parlamentario, y el viernes de la semana pasada fue validada por el Consejo Constitucional, que emitió algunas reservas.

El texto crea un "derecho a la ayuda a morir", que debe ser ejercido por la propia persona interesada o, excepcionalmente, si está físicamente incapacitada, por un médico o enfermero.

Para ejercer ese derecho hay que cumplir una serie de condiciones, empezando por ser mayor de edad y tener la nacionalidad francesa o ser residente en Francia.

Lo pueden reclamar personas que sufran enfermedades graves e incurables, en fase avanzada o terminal, con un proceso irreversible de deterioro de la salud y de la calidad de vida.

Además, tiene que haber un sufrimiento físico o psicológico derivado de la enfermedad que no pueda ser aliviado o que el paciente considere insoportable tras haber decidido rechazar o detener un tratamiento.

El sufrimiento puramente psicológico, sin patología física grave subyacente, no da acceso a este derecho.

El proceso

Para acogerse, el implicado debe tener plena capacidad de discernimiento y ser apto para manifestar su voluntad de forma libre y consciente en el momento de realizar la solicitud.

En dicho caso, habrá de pedir ayuda a un médico o enfermero, y el proceso debe formalizarse por escrito y ser sometido a una evaluación colegiada.

A partir de ahí, el personal sanitario debe dar una respuesta fundada en un plazo de 15 días desde la solicitud.

Si se aprueba, el paciente confirma su decisión tras un periodo mínimo de reflexión de 2 días

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