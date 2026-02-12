Gisèle Pelicot asegura que, con su libro, busca "salir del estatus de víctima"

"Durante todo el proceso, me calificaron de víctima. Hoy en día, ya no quiero ese estatus", aseguró la francesa Gisèle Pelicot sobre los motivos que la llevaron a contar su historia en un libro, tras la condena a su exmarido por ofrecerla a decenas de hombres para que la violaran estando drogada.

En una entrevista concedida al diario francés Le Figaro, Pelicot explicó que desnudó su alma en este relato, titulado 'Et la joie de vivre' (traducido como 'Un himno a la vida' en su edición en España) y que será publicado el 17 de febrero.

El libro es una suerte de "testamento" de todo lo que vivió, entre ello la notoriedad mundial que le dio su juicio en 2024, especialmente a raíz de que ella decidiera que fuese un proceso abierto "para que la vergüenza cambiara de bando" y recayese sobre sus violadores.

"Todo esto me ha llegado de golpe, pero yo no he cambiado: sé de dónde vengo y quién soy. Soy consciente de la fama que no he buscado, pero mantengo los pies en la tierra", afirmó la mujer de 73 años.

Confiesa que le "molesta enormemente" que se tenga que decir de ella que es un "icono", pero a la vez es "consciente" de que su historia "ha dejado una gran huella".

No fue ella la que quiso escribir este libro, explicó, sino que la fueron a buscar las editoriales, y lo escribió -junto a la periodista y novelista Judith Perrignon- porque sintió que podía ser "útil".

Rechazó toda consideración financiera en ese sentido y lamentó que siempre se le ha reprochado "muchas cosas", incluido hasta su forma de vestir durante el juicio.

En el juicio vivió "verdaderas humillaciones" y se sintió "sospechosa todo el tiempo", algo que les pasa a menudo a las víctimas de violación, incluso en casos como el suyo, en el que había imágenes para respaldar los delitos.

En un mensaje lanzado en particular a los abogados defensores que llevan este tipo de casos, Pelicot aprovechó la entrevista para resaltar que es posible defender a sus clientes "respetando a la víctima", como hizo Béatrice Zavarro, la abogada de su exmarido.

Visitará a su exmarido en prisión para buscar respuestas

En el libro detalla mucho de su relación con Dominique Pelicot, y cómo durante años nunca vio su "cara B" de criminal sexual, sino sólo a un buen marido, padre y abuelo.

Tiene intención de visitarlo en prisión, expresó, para que le dé respuestas mirándola "a los ojos", y para preguntarle sobre la hija de ambos, Caroline, que también lo denunció en 2025 por sospechas de violación y de agresiones sexuales, ya que en sus archivos (los mismos que revelaron las violaciones repetidas a su exmujer) aparecieron imágenes de ella sin ropa.

Su exmarido está procesado, además, en dos causas más, incluido el asesinato de Sophie Narme, y Pelicot asegura en su libro que espera que no sea el autor de ese "crimen odioso", porque lo contrario sería un nuevo "descenso a los infiernos" para su familia.

Hay hombres que le han escrito, expresó también, para decirle que su caso les generó "vergüenza" de ser hombres, algo que ella nunca pretendió porque "no hay que generalizar ni caer en la paranoia".

"Afortunadamente, hay hombres buenos. Pero por muchas leyes que se aprueben sobre el consentimiento, si no cambiamos la mentalidad, las leyes no servirán de nada. Todo depende de la educación", opinó.