Investigan muerte en directo de streamer francés, víctima del "negocio del maltrato"

La Fiscalía de París anunció la apertura de una investigación judicial contra la plataforma de streaming Kick -y sus gestores- debido a la muerte en directo del creador de contenido francés Jean Pormanove, cuyo maltrato era transmitido como espectáculo ante miles de espectadores.

Según informó la entidad judicial, la causa se centra la disposición ilegal de una plataforma en línea por parte de un grupo organizado, y acusa blanqueo de capitales, no asistencia a una persona en peligro, no prevención de un delito contra la integridad física y difusión de imágenes que dañan intencionalmente la integridad personal.

Además, se solicitaron órdenes de arresto contra los responsables de Kick luego de que no comparecieran a una audiencia previa en el marco de una causa preliminar iniciada siete días después del fallecimiento del streamer.

Raphaël Graven, conocido como Jean Pormanove, murió mientras dormía durante una transmisión en directo el 18 de agosto de 2025. El creador de 46 años y con más de 500 mil seguidores en Kick, había sido objeto de humillaciones y maltratos físicos recurrentes por parte de colaboradores en la plataforma.

La Fiscalía señaló que la investigación permitirá esclarecer las estructuras financieras de la empresa, al advertir que "se han identificado flujos financieros sospechosos" que llevan a pensar en una posible financiación directa del canal del streamer por parte de Kick y sus directivos.

En ese marco, se desarrolla una operación coordinada con la Fiscalía de Niza, la Policía Judicial, la Oficina de Lucha contra la Ciberdelincuencia (OFAC), el Grupo de Intervención Regional (GIR) y ARCOM, organismos que aseguraron estar "plenamente comprometidos con la lucha contra los abusos de las plataformas que operan en Francia".

El streamer fallecido había sido protagonista de una fuerte polémica en el canal "le Lokal" de la plataforma Kick. En una indagación de diciembre de 2024, el Médiapart denunció un "negocio del maltrato en línea", señalando a influencers como "Safine" y "Naruto" como agresores, y a Jean Pormanove y Coudoux -una persona con discapacidad-, como víctimas.