"Prohibidos los niños": La exclusiva tendencia que crece y escandaliza al mundo desarrollado

El veto a los menores de 12 años en un vagón de negocios de los trenes de la empresa pública SNCF ha indignado a las asociaciones de familias francesas y ha suscitado un debate en el país sobre el espacio que deben ocupar los niños.

"Es el reflejo de una sociedad individualista en el que se privatiza el espacio público. En un momento en el que la natalidad empieza a bajar, el niño tiene que estar en el centro de las preocupaciones", consideró en declaraciones a la agencia de noticias EFE Émilie Souplet, vocera de la Federación Nacional de las Familias en Francia, que agrupa cerca de 200 asociaciones.

La controversia sobre esta prohibición se agudizó esta semana, poco después del lanzamiento el 8 de enero por parte de la SNCF de una nueva clase, denominada "Optimum plus", que, entre otras ventajas, ofrece "un espacio tranquilo a bordo" en unos vagones que acogen "un número restringido de pasajeros". Esta categoría exclusiva comenzó a funcionar en la línea que une París y Lyon.

La polémica sobre los espacios vetados para niños ("no kids", en inglés) se difundió rápidamente esta semana en las redes sociales, hasta tal punto que el propio Gobierno francés ha tenido que reaccionar.

La estatal SNCF promociona su nueva clase "Optimum Plus" como un "espacio tranquilo", destinado a "un número restringido de pasajeros". / Fuente: SNCF

La ministra delegada encargada de la Infancia, de la Juventud y de las Familias, Sarah El Haïry, consideró, en declaraciones al canal BFMTV, que "una línea roja" se había cruzado con esa propuesta de la SNCF y, por ello, iba a pedir explicaciones a su presidente, el exprimer ministro Jean Castex.

La propia empresa ya había intentado calmar la tempestad el miércoles con un video en las redes realizado por Gaëlle Babault, la directora de oferta TGV InOui de SNCF Voyageurs.

"Esas plazas Optimum representan solo el 8 % de nuestra capacidad en nuestros trenes de lunes a viernes", aclaró Babault, quien, no obstante, reconoció que "desde hace años sufren presiones para prohibir que embarquen los niños en algunos espacios de los trenes", algo a lo que la compañía asegura haberse negado.

Para la federación nacional de las familias en Francia, las explicaciones de la SNCF son insuficientes y recordaron que esta empresa, de titularidad pública, tiene que cumplir estrictamente con la obligación de "no discriminación", prevista en un artículo del Código Penal francés.

"No queremos que se estigmatice a los niños, lo que queremos es que podamos, adultos y niños, convivir en los espacios públicos", apuntó Souplet.

La portavoz alertó que la corriente "no kids" afecta también a ciertos restaurantes y hoteles en Francia, lo que ha generado un debate sobre el grado de intransigencia de la sociedad con los pequeños.