Francia: Respuesta de Hamás "permite avanzar hacia el fin de la guerra"

La respuesta del grupo islamista Hamás al plan propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, es para Francia "una etapa importante" que "permite avanzar hacia el fin de la guerra en Gaza y la liberación inmediata de todos los rehenes", transmitió el Gobierno galo.

En un comunicado difundido este sábado por el Ministerio de Exteriores francés, París instó a las partes "a poner en práctica sin demora el conjunto de las modalidades de este plan", cuyos "principios se inscriben en la línea" de la declaración realizada en septiembre en la sede de la ONU en Nueva York.

Francia celebró los esfuerzos de los mediadores egipcios, cataríes y turcos, así como "el compromiso del presidente Trump a favor de la paz".

"Francia está lista -recalca el texto- para seguir colaborando con Estados Unidos, el Gobierno israelí, la Autoridad Palestina y todos los socios regionales e internacionales, para contribuir a la salida de la crisis en Gaza y al relanzamiento de una dinámica hacia una paz duradera en Oriente Próximo, sobre la base de ese plan y de la declaración de Nueva York".

The release of all hostages and a ceasefire in Gaza are within reach!



Hamas' commitment must be followed up without delay.



We now have the opportunity to make decisive progress towards peace.



France will play its full part… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 3, 2025

El plan de 20 puntos que fue presentado el lunes desde Washington, propone el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes de Hamás y la formación de un gobierno de transición para Gaza que estaría supervisado por el mandatario estadounidense y el exprimer ministro británico Tony Blair.

Dicha hoja de ruta también contempla la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo que ha descartado el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pese a aceptar el plan.

Hamás anunció este viernes que acepta liberar a todos los rehenes israelíes bajo los términos expresados por Trump y señaló su disposición a negociar de forma inmediata a través de los mediadores los detalles del acuerdo de paz.