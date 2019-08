Macron acusa a Bolsonaro de mentir y no apoyará el acuerdo UE-Mercosur

El presidente francés, Emmanuel Macron, acusó que su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro, "mintió" en sus compromisos medioambientales, por lo que se opondrá a la firma del tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur.

"Dada la actitud de Brasil estas últimas semanas, el presidente solo puede constatar que el presidente Bolsonaro le mintió durante la cumbre de Osaka" del G20, según fuentes de la presidencia gala.

El mandatario francés recordó que Brasil firmó las conclusiones de ese encuentro en junio pasado en materia de biodiversidad, acordadas por todos los componentes de ese grupo excepto por Estados Unidos, que ya se había desmarcado del resto en las dos anteriores citas.

Agregaron que, "en esas condiciones, Francia se opondrá al acuerdo con Mercosur".

Our house is burning. Literally. The Amazon rain forest - the lungs which produces 20% of our planet’s oxygen - is on fire. It is an international crisis. Members of the G7 Summit, let's discuss this emergency first order in two days! #ActForTheAmazon pic.twitter.com/dogOJj9big