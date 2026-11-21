Francia vivió el sexto sábado consecutivo de manifestaciones contra el aumento del coste de la vida, entre otras reivindicaciones, con la vista puesta en posibles incidentes tras el trauma de los actos de violencia del 17 de octubre, y observando si se confirma que el movimiento se desinfla.

Según la coordinación de los "chalecos amarillos", uno de los organismos convocantes junto a los sindicatos, estaban previstas 148 manifestaciones en toda Francia, aunque en muchas ciudades las autoridades no autorizaron el trazado solicitado, que tuvo que ser modificado, con el argumento de que había riesgo de desbordamientos y, sobre todo, de vandalización de comercios.

Entre los convocantes, la secretaria general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Sophie Binet, destacó que se consiguió extender la acción a nivel europeo.

Lo cierto es que la afluencia a las manifestaciones ha disminuido progresivamente de forma muy notable en las últimas semanas y así, según los datos del Ministerio del Interior, se pasó de las 550.000 personas en todo el país el 17 de octubre a 410.000, 320.000, 146.000 y 106.000 los sucesivos sábados de protestas.

Los sindicatos han ofrecido durante ese tiempo estimaciones mucho más elevadas -a modo de ejemplo el 17 de octubre, hablaron de 800.000 manifestantes-, pero también a la baja.

Pese a todo, el titular de Interior, Laurent Núñez, decidió mantener para hoy el mismo dispositivo de seguridad de las semanas anteriores, lo que significa sacar a la calle a 70.000 agentes de las fuerzas del orden.

Alrededor de 82 mil manifestantes y altercados en Marsella

El Ministerio del Interior cifró en 82.500 los manifestantes que desfilaron en todo el país, de los cuales 21.500 en París, mientras que el sindicato Confederación General del Trabajo (CGT) estimó que fueron 150.000 en el conjunto de Francia y 45.000 en la capital.

En París, la manifestación entre la plaza de la República y la plaza de la Nación se desarrolló en calma, y fue esencialmente en el momento de la dispersión de los últimos participantes cuando se vivieron algunas escenas de tensión con los antidisturbios.

Los altercados fueron mucho más numerosos en Marsella, donde algunos grupos se separaron del trayecto que estaba autorizado y culminó en la quema de contenedores y de algunos vehículos, así como en enfrentamientos con las fuerzas del orden, que utilizaron de forma repetida los gases lacrimógenos.

También recurrieron a los gases lacrimógenos los agentes en Lyon (la tercera ciudad de Francia, tras París y Marsella), donde la Prefectura prohibió las concentraciones en una amplia área del centro para evitar los actos de violencia y de vandalización que allí, como en muchos otros puntos del país, dejaron una profunda huella el 17 de octubre.

Según los datos provisionales ofrecidos por el Ministerio del Interior al final de la tarde, 144 personas fueron detenidas en diferentes ciudades por su implicación en altercados.

Los que salieron a la calle para protestar volvieron a cargar en particular contra el Ejecutivo y contra el presidente, Emmanuel Macron, que vive su momento de mayor impopularidad a menos de cinco meses de su salida del Elíseo tras los comicios del 18 de abril y el 2 de mayo a los que de todas formas no puede volver a presentarse.

Escena de la convocatoria de esta jornada en París. (Foto: EFE)

Las organizaciones de estudiantes, los sindicatos y la coordinación de los "chalecos amarillos", que llevan la voz cantante en esta movilización, apoyados por partidos de izquierda, y en particular por La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon, reclaman respuestas ya, sin esperar a los resultados de las elecciones.

Consideran totalmente insuficientes las limitadas concesiones del Ejecutivo a las reivindicaciones de los estudiantes y a las reclamaciones sobre los salarios.

En ese contexto, los "chalecos amarillos" anticiparon que tienen intención de volver a manifestarse el próximo sábado y los sindicatos preparan una nueva jornada de huelgas el 1 de diciembre para reclamar que el Ejecutivo descongele el índice que sirve para revalorizar los sueldos de los empleados públicos y a las empresas que dejen de obstaculizar las negociaciones salariales.

Será la cuarta huelga de este tipo desde la vuelta de las vacaciones, tras las del 29 de septiembre, el 5 de noviembre y el 17 de noviembre.