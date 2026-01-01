Violento Año Nuevo en Francia: Casi mil autos incendiados y seis agentes heridos

Al menos 925 vehículos fueron incendiados en Francia durante la Nochevieja en altercados que ya se han hecho habituales desde hace muchos años durante esas celebraciones y en los que esta vez resultaron heridos seis agentes de las fuerzas del orden público.

El canal France Info, que divulgó estas cifras atribuidas a fuentes oficiales, precisó que el departamento del Bajo Rin con capital en Estrasburgo, con 117 autos quemados, fue el más afectado por este fenómeno, seguido por el del Ródano, con capital en Lyon, con 82.

El 31 de diciembre de 2024, el Ministerio del Interior contabilizó 984 autos quemados en Francia y 420 detenidos en diferentes incidentes. Esta vez, en espera de que se comuniquen datos para todo el país, lo que sí se sabe es que al menos 125 personas fueron detenidas en París y en su área metropolitana, según la Fiscalía de la capital.