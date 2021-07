Conmoción y condena internacional ha causado el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise, cometido durante la madrugada por hombres armados que perpetraron un asalto a su residencia en el barrio de Pelerin de Puerto Príncipe. En este marco, Juan Gabriel Valdés, ex canciller chileno y otrora representante especial y jefe de la misión ONU en Haití, analizó que, en cuanto a violencia, "el cuadro de descontrol era tal que era imposible no pensar que iba a producirse un cambio brusco en la sociedad haitiana, pero nunca imaginé que algo como lo que sucedió anoche". Y a nivel político, "había un conflicto sin salida básicamente debido a que el presidente no aceptaba ninguna propuesta de la oposición, que también ha sido tozuda e incapaz de llegar a acuerdos, pero la forma como se ha producido esta salida era impensable", expuso en Cooperativa.

