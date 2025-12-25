Síguenos:
Niños cuentan cuáles fueron sus regalos favoritos en Navidad

Publicado: | Fuente: ATON (referencial)
Niños relataron a Cooperativa cuáles fueron los regalos que recibieron esta Navidad, los cuales desde juguetes Lego y mesas de taca-taca a muñecas.

"La Navidad la celebramos con cena, como todos los años, y como es típico abrimos a la medianoche los regalos. (Me regalaron) un set planetario para pintar a los planetas del sistema solar, una construcción de cubos magnéticos, una mochila y ropa", contó un pequeño.

Otro contó que sus regalos favoritos fueron "unas raquetas de tenis con un (muñeco) Funko", y que en la cena comió "palta reina y seis postres".

Escucha el informe completo de la periodista Gloria Gutiérrez.

Las + leídas
