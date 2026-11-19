Un mes después de la desaparición de cuatro militares salvadoreños de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, en inglés), la crisis en Haití ha dado un giro con la llegada de más de 2.000 soldados enviados por el presidente de ese país, Nayib Bukele, que han intensificado la lucha contra las bandas armadas que desde hace años aterrorizan a la población civil.

Los salvadoreños fueron emboscados el 18 de octubre en la zona de Santo, en Croix-des-Bouquets, área metropolitana de Puerto Príncipe, y hasta la fecha no se sabe su paradero, aunque su vehículo fue hallado incinerado semanas después por la Policía Nacional de Haití (PNH).

Con la excusa de rescatar a los cuatro militares desaparecidos, Bukele ordenó el envío a Haití de más de 2.000 soldados salvadoreños -cifra que Internacional Crisis Group eleva a 2.500-, que han logrado avances en materia de seguridad al expulsar a las bandas armadas de algunas zonas de la capital, para regocijo de la población civil, que ve en el mandatario un "salvador".

La percepción de los haitianos, especialmente habitantes de Puerto Príncipe, es que los salvadoreños han empezado a restaurar el orden, lo que no pudieron hacer la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), liderada por Kenia y que terminó en octubre de 2025, ni la GSF, con más de 2.181 hombres de siete países actualmente sobre el terreno.

Progresos en seguridad y "regalo al pueblo haitiano"

Entre los progresos están la recuperación del control de la subcomisaría de Portail Léogâne, de la central de la Electricidad de Haití (EDH) y del estadio de fútbol Sylvio Cator, donde los salvadoreños instalaron una base de operaciones.

Los soldados de Bukele también penetraron en el feudo de la banda Chen Mechan, en el sector de La Plaine, y junto con las fuerzas de seguridad haitianas atacaron el martes a la banda Izo 5 en el barrio de Village, donde se escucharon varias explosiones.

El miércoles, Bukele presentó en X, como un "regalo al pueblo haitiano", con motivo del aniversario de la batalla de Vertières (1803), clave en la independencia de Francia, un video del ataque de sus fuerzas contra una mansión supuestamente del jefe de una banda.

Pese a que no suele haber balances oficiales de estas operaciones, la información que circula en redes sociales señala que numerosos miembros de las bandas han muerto en ellas.

Críticas a la intervención y repercusión para Bukele

Sin embargo, y a pesar del respaldo popular, las acciones de la tropa salvadoreña son cuestionadas por organismos de defensa de los derechos humanos y por algunas ONG que han advertido sobre un aumento de la violencia en Haití desde que se intensificó la guerra contra las bandas, de la falta de claridad de objetivos y de quién está al mando en esas operaciones.

"Solo unos 200 de estos efectivos (salvadoreños) recién llegados podrían pasar a formar parte, de manera formal, de la GSF. El resto opera por separado, con una coordinación irregular junto a fuerzas nacionales e internacionales, lo que añade una fuerza más —fuertemente armada— a un escenario ya de por sí saturado", señaló Internacional Crisis Group en el informe 'Una fuerza fragmentada: El complejo de seguridad que lucha contra las bandas de Haití', publicado el martes.

Los resultados de las operaciones han convertido a Bukele en una figura de gran visibilidad en Haití, con manifestaciones en Puerto Príncipe y otras ciudades en las que miles de personas expresaron le expresaron su, lo llamaron "liberador" y pidieron que las tropas salvadoreñas siguieran actuando contra las bandas.

El primer ministro haitiano agradeció públicamente el apoyo salvadoreño, y desde República Dominicana se ha expresado respaldo logístico y de inteligencia, reforzando la imagen internacional de Bukele como dirigente asociado a la lucha contra las pandillas.

Las dudas sobre la misión

También existen dudas sobre el alcance real de la misión, bajo qué mando actúan las tropas, cómo se coordinan con la fuerza internacional existente y qué controles existen sobre el uso de la fuerza. Amnistía Internacional pidió garantías de derechos humanos y Médicos Sin Fronteras alertó de una "explosión de violencia".

Según dijo a la agencia de noticias EFE la socióloga Marina de Esperanza, "esta búsqueda, que ahora es una intervención militar más en Haití, pone en riesgo los derechos de los haitianos por vivir en un Estado caótico, prácticamente sin leyes y sin justicia, y definitivamente sin respeto a los derechos humanos".