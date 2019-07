Decenas de muertos al caer un autobús a un canal en la India

Al menos 29 personas murieron y otras 23 resultaron heridas después de que el autobús en el que viajaban se precipitara este lunes a un canal desde varios metros de altitud en el estado de Uttar Pradesh, en el norte de la India.

El accidente ocurrió alrededor de las 05.00 hora local (19.30 hora chilena del domingo), en un tramo de autopista cerca de la localidad de Agra, afirmó a Efe el portavoz de la Policía del distrito homónimo, Suvnesh Kumar.

"Al parecer el conductor se durmió y el autobús cayó a un canal", explicó el oficial de Policía, que dijo que el alto número de víctimas se debió a que el autobús giró y la parte superior del vehículo impactó contra el suelo.

Según Kumar, la operación de rescate concluyeron y los heridos fueron trasladados a diferentes hospitales.

El primer ministro indio, Narenda Modi, lamentó el accidente a través de un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, en el que trasladó sus condolencias a los familiares de las víctimas y rogó por la rápida recuperación de los heridos.

Los accidentes de tráfico en la India son frecuentes a causa del mal estado de las vías, las precarias condiciones de algunos vehículos y el poco respeto a las normas de circulación.

Pained by the bus accident in Agra, Uttar Pradesh. Condolences to the families who have lost their loved ones. I pray that those injured recover fast. The State Government and local administration are providing all possible assistance to the affected.