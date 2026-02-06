El cuerpo de la mujer al desnudo: un lienzo de batalla para las artistas del sur de Asia

En un contexto donde la exposición del cuerpo femenino continúa siendo un tabú, creadoras del sur de Asia han convertido la representación de la mujer en una herramienta para cuestionar normas sociales y explorar identidad, resistencia y presión estética en la Feria de Arte de India (IAF).

La feria celebrada en Nueva Delhi es una de las citas de arte moderno y contemporáneo más importantes del Sur de Asia, y se ha convertido este año en un escaparate de la 'Shakti' (poder femenino en hindi), donde el cuerpo se utiliza un lienzo de batalla que desafía la censura social.

Del mito al tabú

Utilizando detalles relacionados con el aspecto mitológico, el legado de la fallecida artista india Rini Dhumal (1948-2021) resuena con fuerza en los pasillos de la feria.

Su hija, Radhika Dhumal, explica que: "Para ella, el cuerpo de la mujer era una forma poderosa, una canalización de la energía divina o 'Shakti'". Sus obras, buscan despojar a la anatomía femenina de la vergüenza, presentándola como una fuente de autoridad espiritual y física en un mundo dominado por los hombres.

Las piezas presentadas en la muestra incorporan referencias mitológicas. (Foto: EFE)

La tiranía del espejo y el color

La joven artista Rachita Dutta, originaria de la Cachemira india, traslada la batalla femenina al terreno de la presión estética mediante cuadros bordados, utilizando el hilo y la aguja para crear la imagen. En estas obras, la mujer se enfrenta al espejo, un símbolo que aquí "representa el juicio de la sociedad", explica a EFE Salonie Ganju, jefa de programación de la galería Chemould CoLab, donde se exhibe la pieza.

"Cuando nos miramos en un espejo, nos miramos a nosotras mismas, pero todo lo que podemos oír es a la sociedad diciendo: 'eres demasiado alta, eres demasiado delgada, eres demasiado oscura o eres demasiado clara'", detalla Ganju.

Esa ruptura con el ideal de fragilidad también se plasma en los grabados tallados en madera y posteriormente bordados de la artista india Joyita Chatterjee, que utiliza el color negro como base para representar a las mujeres. "El negro es audaz, muestra la fuerza y la resiliencia en un cuerpo de mujer", afirma a EFE la creadora.

Una feria que tiende nuevos puentes

La diáspora también reclama su espacio a través de la mirada de Jay Chouhan, una artista británica-india. "Chouhan mezcla la pintura moderna occidental con las posturas típicas de las estatuas de los antiguos templos indios, añadiendo a veces sus propios rasgos físicos a las figuras", detalla a EFE Dipti Anand, escritora y comisaria de la galería Vadehra.

Representando al cuerpo femenino, las obras desafían la censura social y cuestiona las normas impuestas sobre la mujer. (Foto: EFE)

La 17ª edición de la IAF, que se celebra durante este fin de semana en el sur de la capital, rompe récords con más de 133 expositores en sus pasillos, entre los que destacan 94 galerías nacionales e internacionales, además de la incorporación de 26 nuevos participantes que refuerzan su papel como epicentro del arte en Asia.

Este protagonismo de la mujer se apoya en un momento de euforia económica para el sector. Según el informe IAIAI de 2025, el mercado del arte indio alcanzó un máximo histórico con un rendimiento anual del 35 %.

Para la directora de la feria, Jaya Asokan, esta solidez financiera permite "construir nuevos puentes" para proyectar el talento del sur de Asia hacia el mercado global.