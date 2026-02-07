Insólito: Lajovic acabó en la clínica tras chocar con una mampara post partido de Tabilo

El tenista serbio Dusan Lajovic cerró la primera jornada de Copa Davis ante Chile con un curioso accidente que lo dejó con lesiones y obligó su traslado a un centro de salud para ser atendido.

Lajovic venía de caer en el primer singles ante Tomás Barrios, en un duelo donde criticó la intensidad del público nacional acusando "no recibir fair play" y obtener "algunas provocaciones" de parte de "algunas personas irrespetuosas".

El número 123° de la ATP luego vio desde las gradas el segundo duelo de la llave, entre Alejandro Tabilo y Ognjen Milic, que acabó en triunfo chileno para el 2-0 global.

Tras aquel partido, Lajovic chocó con una mampara de vidrio mientras se dirigía a camarines del "Court Central" Anita Lizana del Estadio Nacional, sufriendo una contusión craneana.

El deportista fue trasladado a la Clínica Universidad de los Andes, donde además del traumatismo en la cabeza se atendió un corte en la mucosa de la boca y se evaluó un posible aflojamiento de piezas dentales.

Tabilo se enteró del accidente justo antes de la conferencia de prensa luego de vencer a Milic: "Es durísimo. Ojalá Lajovic esté bien. No alcancé a verlo, pero hay que ver cómo amanece o qué pasa y tomarlo con calma para ver quien juega".

Como esgrimió Tabilo, Lajovic estaba programado para enfrentarlo en un hipotético cuarto partido si Serbia se queda con el dobles este sábado, por lo que es una incógnita la alineación eslava en caso de extenderse la llave.