País | Salud | Alertas sanitarias

Minsal ordenó el retiro de choritos en conserva Antartic por contaminación con bacteria

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La presencia de Clostridium botulinum implica riesgo de botulismo, una enfermedad grave que se produce al consumir alimentos contaminados con esta toxina, indicó la cartera.

Minsal ordenó el retiro de choritos en conserva Antartic por contaminación con bacteria
 Minsal (referencial)

Junto con el retiro del producto, el Minsal también desplegó inspecciones en plantas de elaboración de la marca.

El Ministerio de Salud (Minsal) ordenó el retiro preventivo de choritos en conserva marca Antartic debido al riesgo de contaminación con la bacteria Clostridium botulinum.

El producto corresponde específicamente a latas de choritos en conserva con aceite, de 190 gramos, lote N.º L 23 12 25, con fecha de vencimiento 12/2029, elaboradas por la empresa Pesquera Trans Antartic Ltda.

La presencia de Clostridium botulinum implica riesgo de botulismo, una enfermedad grave que se produce al consumir alimentos contaminados con esta toxina, comúnmente asociada a conservas mal elaboradas o enlatadas de forma deficiente.

Entre los síntomas del botulismo se encuentran visión borrosa, dificultad para tragar, parálisis muscular, vómitos y dolor abdominal, los que pueden manifestarse entre 12 y 36 horas después de ingerir el alimento contaminado.

La autoridad sanitaria inició un sumario sanitario contra la empresa elaboradora y se encuentra realizando inspecciones al proceso de producción y envasado, además de análisis de muestras. Paralelamente, se están efectuando las gestiones para el retiro del producto del mercado.

La situación se mantiene en desarrollo y será actualizada a través de los canales oficiales del Minsal.

