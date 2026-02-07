Pellegrini aceptó las duras críticas tras el 5-0 en Copa del Rey: "Hacemos autocrítica"

Manuel Pellegrini, director técnico de Real Betis, hizo frente a las feroces críticas de la prensa española a raíz de la goleada por 5-0 que recibió su equipo a manos del Atlético de Madrid los en cuartos de final de Copa del Rey.

"No es momento de dar explicaciones ni justificaciones. La crítica la acepto plenamente, mucho más cuando hay un resultado tan expresivo como tuvimos también contra Real Madrid y Barcelona. Esa parte individual siempre la considero, pero para mí lo más importante es la parte global", señaló en conferencia de prensa.

"A lo mejor hay distintas maneras de pensar: Si jugar como equipo chico ante equipos grandes, si tratar de mantener una idea... Es una discusión que puede dar para mucho rato. Acepto las críticas, perdimos 5-0, soy el encargado del equipo y adelante", sumó el chileno en vísperas de un nuevo cara a cara con los "colchoneros", ahora por La Liga.

El estratego recalcó que "nosotros hacemos siempre autocrítica con los jugadores después de ver el video al partido siguiente, ganemos o perdamos. Los partidos cambian, los rendimientos cambian, las funciones cambian, no es tan fácil creer que uno lo va a solucionar desde fuera".

Asimismo, expuso que "nos tocó un partido desgraciadamente de muchos errores ante un gran rival que jugó un gran partido porque tiene los jugadores de esa calidad para hacerlo, nos dolió mucho a todos por ser en nuestro campo y ante nuestro público. El camino a seguir es la autocrítica y buscar el mejor camino para continuar el partido siguiente, que coincide con el mismo rival".

"El equipo trata de recuperarse como siempre lo antes posible, ganando o perdiendo, tanto física como mentalmente. Tampoco era un partido fácil, desgraciadamente no se logró seguir, y tenemos que seguir peleando en los otros dos frentes (La Liga y Europa League) con la experiencia que dan los partidos y siempre tratando de corregir".

Betis tendrá su reencuentro con el "Atleti" de Diego Simeone como visitante por la fecha 23 de la liga española este domingo 8 de febrero, a las 14:30 horas de Chile (17:30 GMT).