Hombre transmitió en vivo su suicidio luego que su polola se comprometiera con otro

Un hombre usó redes sociales para transmitir en vivo su propia muerte, pues inició un video a través de Facebook Live y cuatro minutos después se suicidó frente a la cámara.

Shyam Sikarwar, de 22 años, tomó la drástica decisión de hacer público su sufrimiento el sábado pasado en la ciudad de Agra, en India, según medios locales.

El joven no pudo soportar que su polola lo dejara, según las agencias noticiosas de su país, pues la mujer hace poco se comprometió con otro hombre.

"La extraño y no puedo vivir sin ella. Perderla me afectó tanto que hasta me costó mi trabajo", se leía en una nota que la víctima dejó. La policía confirmó que el joven estaba cesante y deprimido.

Shyam también pidió perdón a su familia y les dijo que donen sus órganos y compartan en su perfil de Facebook las imágenes del suicidio. Evidentemente, la familia desactivó la cuenta.