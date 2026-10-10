India: Protestas de la Gen Z dejan al menos 500 detenidos

Un amplio operativo policial impidió este sábado una protesta de la generación Z en Nueva Delhi, capital de la India, y dejó al menos 500 detenidos, según los balances difundidos durante la jornada.

La movilización exigía la renuncia del jefe de la Comisión Electoral, Gyanesh Kumar, por una polémica revisión de los registros de votantes.

La convocatoria fue organizada por el movimiento juvenil Cockroach Janta Party (CJP), conocido como el Partido de las Cucarachas, que adquirió notoriedad en julio al encabezar protestas por irregularidades en los exámenes públicos de acceso a la universidad.

Esta vez, su reclamo apunta al organismo encargado de administrar las elecciones: la oposición y las organizaciones juveniles denuncian que la depuración del padrón podría dejar a millones de personas sin votar y favorecer al partido del primer ministro Narendra Modi.

¿Qué originó las protestas?

En el centro del conflicto está la llamada Revisión Especial Intensiva de los censos electorales, un procedimiento que la Comisión Electoral defiende como una forma de retirar de los registros a personas fallecidas, trasladadas o que no han podido ser localizadas.

El organismo sostiene que los ciudadanos pueden reclamar su inclusión durante el proceso. Sus críticos, en cambio, cuestionan las decisiones de Kumar y advierten que la revisión puede excluir a votantes habilitados, beneficiando al gobernante Partido Bharatiya Janata (BJP).

La convocatoria de este sábado estuvo precedida por una semana de movilizaciones en el país. El viernes, dirigentes de los principales partidos opositores, entre ellos Rahul Gandhi, del Partido del Congreso, se reunieron con la presidenta india, Droupadi Murmu, para pedir su intervención.

Detuvieron al líder del movimiento dentro de un avión

Antes de que comenzara la concentración, la Policía detuvo al fundador del CJP, Abhijeet Dipke, dentro del avión en el que acababa de llegar desde Bombay. También fueron arrestados los dirigentes Saurav Das y Ashutosh Ranka.

Dipke transmitió el procedimiento en directo por Instagram. "Vengan a arrestarnos, no tenemos miedo", dijo a los agentes.

Las autoridades también suspendieron internet móvil en parte del centro de Nueva Delhi y cerraron los accesos de 45 estaciones de metro, aunque las conexiones entre líneas continuaron operativas en la mayoría de ellas.

La Policía había rechazado la autorización para la marcha argumentando que la solicitud se presentó fuera de plazo, además de señalar incumplimientos en convocatorias anteriores y riesgos para el orden público.

El Tribunal Supremo había pedido el viernes evitar restricciones generales al transporte y actuar de manera proporcional a la evolución de la protesta.

Interceptados cuando llegaban a la concentración

La agencia EFE constató que los policías trasladaban en furgones a grupos de manifestantes prácticamente a medida que llegaban a las inmediaciones de Jantar Mantar, el lugar previsto para la concentración. El dispositivo incluyó efectivos paramilitares y drones de vigilancia.

Al menos dos policías y varios manifestantes resultaron heridos. Aunque pequeños grupos intentaron reunirse en distintos puntos del centro, las sucesivas intervenciones impidieron que la protesta alcanzara la dimensión esperada por sus organizadores.

"Es una vergüenza absoluta que las mismas instituciones que deberían proteger nuestra democracia sean las primeras en actuar contra los ciudadanos", afirmó a EFE Sangeeta Malik, de 24 años, quien viajó desde el vecino estado de Haryana para participar en la movilización.

Una periodista de la agencia india PTI denunció a EFE que fue detenida dos veces pese a llevar visible su acreditación profesional.

"No les importa. Están deteniendo a cualquiera simplemente por llevar una cámara", aseguró. La reportera de EFE también recibió advertencias de que podía ser arrestada si continuaba grabando.

¿Quiénes son las "Cucarachas"?

El CJP nació en mayo como una reacción satírica en redes sociales, después de que el presidente del Tribunal Supremo, Surya Kant, comparara a jóvenes desempleados con cucarachas.

El grupo transformó esa expresión en su identidad y se convirtió en una fuerza de movilización juvenil. En julio, sus protestas por la filtración masiva de exámenes públicos terminaron con la dimisión del entonces ministro de Educación, Dharmendra Pradhan.

Para la convocatoria de este sábado, sus dirigentes llamaron a mantener el carácter pacífico de la protesta, no cruzar barricadas y evitar daños a la propiedad.