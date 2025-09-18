Las lluvias monzónicas en India dejan más de 500 muertos y miles de evacuados

Las lluvias monzónicas que azotan desde junio el norte de la India han dejado centenares de muertos, miles de evacuados y pérdidas millonarias, mientras el Departamento Meteorológico de India (IMD) advirtió este jueves que esta temporada se prolongará más de lo habitual.

En Himachal Pradesh, un estado del Himalaya indio, las autoridades confirmaron al menos 417 fallecidos desde el inicio del monzón en accidentes relacionados directamente con la lluvia y en la carretera, según citó la agencia local ANI.

Más de 3.000 viviendas fueron destruidas y se han producido graves daños en carreteras, puentes y servicios básicos. El jefe de Gobierno de este estado, Sukhvinder Singh Sukhu, cifró en unos 2.400 millones de dólares las pérdidas acumuladas en tres años por desastres ligados a las lluvias.

En el vecino estado de Uttarakhand, las precipitaciones y deslizamientos dejaron al menos 15 muertos y 16 desaparecidos en las últimas horas.

Una riada súbita en el distrito de Chamoli sepultó seis viviendas y afectó a unas 200 personas, con al menos siete desaparecidos, mientras en la ciudad turística de Mussoorie unos 2.500 turistas quedaron aislados por los derrumbes.

El estado acumula decenas de muertos desde el inicio del monzón, que ya el mes pasado provocó una riada por el colapso de un lago glaciar (GLOF, por sus siglas en inglés) en Uttarkashi, con un saldo de al menos cinco víctimas y centenares de desaparecidos.

Más al norte, en Jammu y Cachemira, un desbordamiento en Kishtwar provocó en agosto 46 fallecidos y más de 200 desaparecidos, y un deslizamiento en la ruta de peregrinación a Vaishno Devi dejó 32 muertos, según recogen medios locales.

En Punjab, las inundaciones han causado 57 muertos y la evacuación de más de 23.000 personas, aunque cientos de desplazados han comenzado a regresar a sus hogares, según el Gobierno regional.

El IMD mantiene alertas rojas y naranjas en varios estados del norte y noreste hasta el 23 de septiembre y advirtió en un comunicado que las lluvias se mantendrán por encima de lo normal en amplias zonas del país hasta comienzos de octubre, lo que apunta a un monzón más largo de lo habitual.