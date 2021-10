Lluvias en India dejan al menos 19 muertos y una decena de desaparecidos

Al menos 19 personas murieron y alrededor de una decena continúan desaparecidas debido a las fuertes lluvias que se registraron en el estado de Kerala, al sur de la India, que ha provocado inundaciones y deslizamientos de tierra.

Las precipitaciones de los últimos días han causado este fin de semana al menos 19 muertos en los distritos meridionales de Idukki y Kottayam, debido sobre todo a deslizamientos de tierra, afirmó este domingo a Efe una fuente del Departamento de Información de Kerala.

Además, señaló que "más gente se encuentra desaparecida, aunque no hay un número exacto, alrededor de diez", entre los que se encuentra un niño de un año.

La Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF) continúa las intensas labores de rescate, sobre todo en el área afectada por un deslizamiento de tierra en Idukki, según informaron en Twitter, donde mostraron imágenes de lo arrasado a su paso hasta llegar a un río en la ladera de una montaña.

El director general de la NDRF, Satya Pradhan, detalló que durante las operaciones en el estado han rescatado al menos 33 personas, entre ellas siete niños.

A Full Swing Search and Rescue Operation Going in Landslide Affected Area, Kokkayar, Idukki Dist, Kerala by 04 BN NDRF Arakkonam #KeralaRains #NDRF4U@NDRFHQ @satyaprad1@ANI@DDNational@ddmalayalam@pibchennai @PIBTvpm @KeralaSDMA @Indiametdept @CMOKerala pic.twitter.com/1KP8GjJ66y