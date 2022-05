Mujer fingió ser hombre durante 36 años para criar a su hija sin sufrir acoso

Una mujer de India se hizo pasar por hombre durante 36 años para criar de manera segura a su hija en una "sociedad patriarcal" como madre soltera.

Se trata de S Petchiammal de 57 años, quien decidió convertirse en un hombre llamado "Muthu" tras la repentina muerte de su esposo a los 15 días de haberse casado.

Según comentó la mujer a The New Indian Express, en ese entonces "tenía sólo 20 años, y pronto di a luz a Shanmugasundari. Decidí no volver a casarme, pero criar a una niña sola resultó ser difícil. Trabajé en obras de construcción, hoteles y salones de té, pero sufrí acoso en todos estos lugares".

Posteriormente, la mujer se mudó junto a su hija a una nueva ciudad, donde cambió su forma de vestir, se cortó el pelo y se rebautizó como "Muthu". "Solo mis parientes cercanos en casa y mi hija sabían que soy una mujer", comentó.

Si bien su hija ya creció y está casada, Petchiammal asegura que seguirá "siendo Muthu hasta que muera" debido a la seguridad que le ha garantizado el fingir ser un hombre.

Sin embargo, en virtud de su edad, la mujer no puede seguir desempeñándose en las labores que acostumbraba a hacer como hombre, por lo que necesita que el gobierno le apoye con alguna prestación que se adecúe a su caso.