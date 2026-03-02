Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago28.1°
Humedad39%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Mundo | Irak

Irak: Asesinan en Bagdad a líder feminista Yanar Mohamed

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La activista de 66 años fue atacada a tiros frente a su vivienda y falleció poco después debido a la gravedad de las heridas.

Su organización calificó el suceso como un atentado contra las defensoras de derechos humanos.

Irak: Asesinan en Bagdad a líder feminista Yanar Mohamed
 Facebook/ OWFI

La activista fundó la OWFI en 2003 para apoyar a mujeres víctimas de violencia y trata de personas.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La prominente líder feminista iraquí Yanar Mohamed, fundadora de la Organización para la Libertad de las Mujeres en Irak (OWFI, en inglés), fue asesinada este lunes en la puerta de su casa de Bagdad, informó la organización en un comunicado.

Según la nota difundida en la página de Facebook de la organización, fundada en 2003 para luchar por los derechos de las mujeres en Irak, el secularismo y el fin de la ocupación estadounidense del país árabeMohamed fue ametrallada por dos hombres en motocicleta a primera hora de la mañana y a pesar de ser trasladada de urgencia al hospital, falleció debido a la gravedad de sus heridad.

"Con profundo pesar y dolor, y con una conmoción indescriptible, la Organización para la Libertad de las Mujeres en Irak lamenta el fallecimiento de su presidenta y querida camarada, Yanar Mohamed", indicó la nota.

Mohamed, de 66 años, dedicó su organización a defender a mujeres maltratadas y a las sobrevivientes de violencia y trata, con la creación de una red de casas de acogida para albergar y dar apoyo económico y emocional.

LLamado a las autoridades

"Fue una voz feminista abierta e inflexible, una firme opositora a todas las formas de violencia y discriminación, y nunca flaqueó a pesar de las reiteradas amenazas y campañas de incitación al odio", indicó la OWFI en su nota.

El grupo, que no contaba con el apoyo del gobierno iraquí, expresó su condena enérgica por "este cobarde crimen terrorista, que consideramos un ataque directo a la lucha feminista y a los valores de libertad e igualdad".

"Exigimos que las autoridades competentes revelen de inmediato a los autores y a quienes están detrás de ellos, garanticen que rindan cuentas ante la ley y pongan fin a la impunidad que amenaza a las defensoras de derechos humanos en Irak", reclaman en el comunicado. 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada