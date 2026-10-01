Tropas alemanas abandonaron Irak tras 11 años de misión militar

Las últimas tropas alemanas abandonaron Irak, donde estaban estacionadas en Erbil (norte), en el Kurdistán iraquí, tras once años de presencia y a petición del Gobierno de ese país, según informó este jueves el Ministerio de Defensa germano.

"El 30 de septiembre concluyó la presencia militar de la Bundeswehr en Irak. Salvo por el personal empleado por el agregado militar de la Embajada en Bagdad, los últimos 28 soldados alemanes entregaron por deseo del Gobierno iraquí el campamento en Erbil al Gobierno iraquí y abandonaron el país", indicó en un comunicado.

La presencia alemana en Irak se enmarcaba dentro de la misión de Naciones Unidas para contrarrestar el grupo yihadista Estado Islámico (EI), comenzó en febrero de 2015 y se componía sobre todo de asesores, sanitarios e informáticos.

Balance de la misión y cooperación futura

Durante el destacamento, las tropas alemanas lograron junto con sus aliados "grandes progresos a la hora de hacer retroceder la amenaza por fuerzas terroristas y con ello una importante contribución a la seguridad de la región y en Europa", añade la nota.

El comunicado señaló que la misión ayudó a las fuerzas armadas y a los cuerpos de seguridad iraquíes a desarrollar la capacidad de garantizar por sí mismas la seguridad del país y que ahora el Gobierno iraquí desea continuar de forma autónoma con la lucha contra los grupos armados.

La retirada de contingentes extranjeros era la exigencia clave de las milicias proiraníes para negociar su desarme institucional. (FOTO: Pexels)

"Alemania seguirá manteniendo vínculos estrechos con el Gobierno iraquí y seguirá en el futuro dispuesta a apoyar la seguridad y estabilidad en Irak", concluyó el breve comunicado.

Impacto en el desarme de las milicias proiraníes

El primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, afirmó que este jueves marca "el día de un inicio serio" para que las milicias iraquíes proiraníes pongan sus armas bajo control estatal en Irak tras la retirada de las fuerzas de la coalición antiyihadista internacional, lideradas por EE. UU.

El fin de la presencia en Irak de "fuerzas extranjeras" es la principal condición de varias milicias armadas iraquíes alineadas con Irán, -algunas de ellas acusadas de terrorismo por EE. UU.-, para que entreguen sus armas al Gobierno de Bagdad.