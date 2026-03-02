Chileno en Israel: El 85% del país ve a Irán como la mayor amenaza para su existencia

Gabriel Colodro, expresidente de la Comunidad Chilena en Israel, aseveró en Cooperativa que gran parte de la población de ese país está a favor de la operación militar junto a Estados Unidos contra Irán, al considerar al régimen islamista como "la mayor amenaza para su existencia".

"Tanto el Ejército como el gobierno han dado las razones de esta operación, que es absolutamente respaldada por la población", planteó Colodro en El Diario de Cooperativa, estimando que "sobre el 85%" de los ciudadanos apoyan los ataques, que comenzaron este fin de semana.

"La mayoría de la población israelí está a favor de la operación militar, porque se entiende que Irán es la mayor amenaza para la existencia del Estado y para la seguridad de los ciudadanos, y es algo que hemos visto ya en tres oportunidades", comentó, en alusión a los enfrentamientos anteriores entre las fuerzas de Teherán y Tel Aviv.

Sin embargo, negó que ello represente un apoyo a la gestión del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu: "Es un tema absolutamente apolítico. De hecho, la oposición israelí lo ha dicho desde el comienzo de la operación: 'Aquí no hay izquierda ni derecha, sino que hay un pueblo enfrentándose a su máxima amenaza existencial, que es el régimen de Irán'. Y esa es una sensación común".

"Hoy la política interna no existe, todo el enfoque está en la seguridad", cerró.