Segunda semana de guerra iraní: Petróleo roza los 120 dólares y caen las bolsas de Asia

El precio del petróleo se disparó nuevamente e impacta los mercados al inicio de esta semana, la segunda desde que partieron las hostilidades en Medio Oriente, cuya alza rozó los 120 dólares esta jornada.

En los días previos el precio del combustible rondaba los 93 dólares, y este lunes alcanzó los 119,48 dólares por barril. De todas formas, retrocedió durante la mañana, aunque se mantiene en los tres dígitos.

En paralelo, las bolsas de Asia anotaron caídas importantes: 5,96% en Corea del Sur, 5,2% en Japón y 0,67% en China. Además, se han reportado números rojos en Europa.

Alejandro Urzúa, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, explicó que "la lectura que le hace el mercado al nombramiento de un nuevo líder del régimen teocrático iraní es más bien negativa, puesto que piensan que se va a seguir sosteniendo por más tiempo el conflicto bélico en la región del Medio Oriente".

Lo anterior, afirmó, "repercute negativamente en el valor del petróleo —principalmente el Brent, que superó los 100 dólares el barril durante esta jornada— y que como consecuencia de eso se podría ver afectado también el crecimiento económico y la inversión a nivel mundial".

A su vez, Víctor Salas, académico de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, planteó que "para que se vuelva a la normalidad tendrían que terminar las acciones bélicas y abrirse espacio para las conversaciones, lo que reduciría la incertidumbre".

"Además habría que suspender el bloqueo del estrecho de Ormuz, que está reduciendo la oferta de petróleo. En fin, no es ningún panorama de acciones que uno prevea que sean posibles en el corto plazo", indicó.

Efectos en la economía chilena

A nivel local, el contexto bélico tiene un efecto en el tipo de cambio y en la bolsa de Santiago, que se moderó con el avance de la jornada.

El dólar alcanzó los 924 pesos esta mañana, pero terminó el día en 914,68, 3,6 pesos más que el valor del pasado viernes. En tanto, el IPSA en la Bolsa de Santiago revirtió su caída y cerró con un alza de 1,11%.

"Al cierre de la presente jornada, estamos observando cierto nivel de estabilización, y yo diría que un nivel de tendencia hacia valores esperados o centrales", resaltó Héctor Osorio, socio de PKF Chile, precisando que ello que obedece "a las tendencias que se producen en el mundo respecto de esta situación: ciertos niveles de equilibrio que comenzamos a ver más allá de las operaciones de los últimos días en las diversas bolsas del mundo".

"Lo que hasta hoy observamos es una victoria militar que nos habla de que, en el mediano plazo, el estrecho de Ormuz se despejará, y los envíos retomarán su ritmo hasta ponerse al día", aseguró el experto.

Hasta el momento, lo que ha permitido poner cierto freno a la escala del precio del petróleo tiene que ver con la disposición de los países del G7 de adoptar medidas para estabilizar los mercados de hidrocarburos, lo que incluye la posibilidad de recurrir a reservas estratégicas de petróleo.

Asimismo, la Unión Europea y 13 países de Medio Oriente abordaron el impacto de los ataques y bloque del estrecho de Ormuz, junto con explorar vías para reforzar la cooperación y mitigar los riesgos.